У Хмельницькій області лунали вибухи: що відомо

Вночі проти 5 жовтня Хмельниччина перебувала під атакою дронів

У ніч проти суботи, 4 жовтня, у Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги. На території регіону активно працювали Сили протиповітряної оборони, які успішно збили ворожі цілі.

Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Тюрін у своєму офіційному Telegram-каналі.

За його словами, станом на ранок інформації щодо травмованих, загиблих та руйнувань наразі не надходило.

«Під час нічної атаки працювали наші Сили ППО. Є збиття, про деталі повідомлю пізніше,» — написав Сергій Тюрін, подякувавши захисникам за їхню щоденну роботу.

Нагадаємо, польська армія перебуває у стані повної готовності через російські удари по Україні. Військово-повітряні сили Польщі та союзників по НАТО підняли авіацію у відповідь на масштабну комбіновану повітряну атаку Росії по Україні в ніч проти 5 жовтня.

Також ворог здійснив масовану атаку на Львів. Внаслідок прильотів і пожеж місто затягнуло чорним димом. Мер Львова закликав містян закрити вікна і залишатися в безпечному місці. Підтвердженої інформації про небезпечні викиди немає.