Росія атакувала Кривий Ріг ракетами: що відомо про наслідки

Ввечері 22 лютого російська армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Попередньо, є пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram.

Інформація про постраждалих уточнюється.

На момент удару в регіоні тривала повітряна тривога, яка досі не відбита. Влада закликає мешканців залишатися в укриттях до офіційного оголошення про безпеку.

Інформація щодо масштабів руйнувань ще уточнюється. На місці працюють рятувальники та екстрені служби.

О 23:07 Сергій Лисак заявив, що через ракетний удар у Кривому Розі, за інформацією на зараз, двоє постраждалих. Один з них – у важкому стані.

"Виникла пожежа. Понівечений інфраструктурний об’єкт. Більше деталей – згодом", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, У Кривому Розі прощалися з Оксаною Сухоруковою, яку вбила російська ракета. Жінка понад 20 років віддала педагогічній діяльності.

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