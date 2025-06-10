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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
4960
Час на прочитання
1 хв

Нічні атаки на Київ і Одесу та їх наслідки: головні новини ночі 10 червня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Наслідки ворожої атаки на Київ

Наслідки ворожої атаки на Київ / © Суспільне

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 10 червня 2025 року:

  • Вибухи, пожежі та руйнування: Росія знову влаштувала масовану атаку на Київ Читати далі –>

  • В Одесі ворожий безпілотник влучив у пологовий будинок — Труханов (фото) Читати далі –>

  • Масована атака на Київ: влада розповіла про наслідки Читати далі –>

  • Нічний удар по Одесі: один загиблий, четверо поранених Читати далі –>

  • Трамп свідомо спровокував протести в Лос-Анджелесі — професор Нью-Йоркського університету Читати далі –>

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