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Нічні атаки на Київ і Одесу та їх наслідки: головні новини ночі 10 червня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 10 червня 2025 року:
Вибухи, пожежі та руйнування: Росія знову влаштувала масовану атаку на Київ Читати далі –>
В Одесі ворожий безпілотник влучив у пологовий будинок — Труханов (фото) Читати далі –>
Масована атака на Київ: влада розповіла про наслідки Читати далі –>
Нічний удар по Одесі: один загиблий, четверо поранених Читати далі –>
Трамп свідомо спровокував протести в Лос-Анджелесі — професор Нью-Йоркського університету Читати далі –>