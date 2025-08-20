Нічна атака на Одещину: куди "прилетіло" і що зруйновано (фото)

Пожежа в Одеській області після російської атаки 20 серпня / © ДСНС

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Російська війська атакували дронами-камікадзе «Шахед» Ізмаїльський район Одеської області у ніч проти 20 серпня. Є влучання, пошкодження і поранена людина.

Про це повідомили очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, Ізмаїльська райдержадміністрація та ДСНС України.

Через нічну атаку дронами по Одещині в Ізмаїлі було пошкоджено об’єкти інфраструктури та виробничі приміщення, зокрема — припортова інфраструктура. Внаслідок влучань виникла масштабна пожежа на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури.

Реклама

За попередніми даними, постраждав один чоловік. Він отримує всю необхідну медичну допомога.

Надзвичайники оперативно загасили пожежі. З вогнем боролися 54 рятувальники та 16 одиниць техніки. Також залучався пожежний потяг «Укрзалізниці» та місцева пожежна команда.

Пожежа в Одеській області після російської атаки 20 серпня / © ДСНС

Пожежа в Одеській області після російської атаки 20 серпня / © ДСНС

Пожежа в Одеській області після російської атаки 20 серпня / © ДСНС

Пожежа в Одеській області після російської атаки 20 серпня / © ДСНС

Пожежа в Одеській області після російської атаки 20 серпня / © ДСНС

Нагадаємо, пізно ввечері 19 серпня в Одесі було чутно вибухи під час повітряної тривоги. У соцмережах заявляли про «приліт» начебто ракети «Іскандер-М» і показали фото з місця, на якому видно заграву.

Зауважимо, у ніч проти 20 серпня росіяни загарбники масовано вдарили «Шахедами» по Охтирці в Сумській області. Пошкоджені житлові будинки, поранені 12 людей.