- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 978
- Час на прочитання
- 1 хв
Нічна атака на Одещину: куди "прилетіло" і що зруйновано (фото)
Під ударом опинився Ізмаїльський район, де пошкоджено інфраструктуру.
Російська війська атакували дронами-камікадзе «Шахед» Ізмаїльський район Одеської області у ніч проти 20 серпня. Є влучання, пошкодження і поранена людина.
Про це повідомили очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, Ізмаїльська райдержадміністрація та ДСНС України.
Через нічну атаку дронами по Одещині в Ізмаїлі було пошкоджено об’єкти інфраструктури та виробничі приміщення, зокрема — припортова інфраструктура. Внаслідок влучань виникла масштабна пожежа на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури.
За попередніми даними, постраждав один чоловік. Він отримує всю необхідну медичну допомога.
Надзвичайники оперативно загасили пожежі. З вогнем боролися 54 рятувальники та 16 одиниць техніки. Також залучався пожежний потяг «Укрзалізниці» та місцева пожежна команда.
Нагадаємо, пізно ввечері 19 серпня в Одесі було чутно вибухи під час повітряної тривоги. У соцмережах заявляли про «приліт» начебто ракети «Іскандер-М» і показали фото з місця, на якому видно заграву.
Зауважимо, у ніч проти 20 серпня росіяни загарбники масовано вдарили «Шахедами» по Охтирці в Сумській області. Пошкоджені житлові будинки, поранені 12 людей.