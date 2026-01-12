- Дата публікації
Нічна атака на Одещину: пошкоджено інфраструктуру, є постраждалі
У частині регіону внаслідок атаки зникло електропостачання.
Внаслідок ворожої атаки на Одещину в ніч проти 12 січня було пошкоджено обʼєкт інфраструктури.
Про це повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
Він заявив, що в результаті обстрілу у частині одного з районів відсутнє електропостачання.
Попередньо, постраждало двоє людей.
«Наразі відомо про один зруйнований приватний будинок. Ще чотири — пошкоджено», — йдеться у повідомленні.
Крім того, Лисак заявив, що на місце виїхали усі необхідні аварійні і комунальні служби.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 12 січня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що у Житомирській області внаслідок нічної атаки 11 січня зафіксовано збої в роботі транспорту та енергетичної інфраструктури.