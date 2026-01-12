ТСН у соціальних мережах

109
1 хв

Нічна атака на Одещину: пошкоджено інфраструктуру, є постраждалі

У частині регіону внаслідок атаки зникло електропостачання.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Обстріл Одещини

Обстріл Одещини / © Facebook / Сергій Лисак

Внаслідок ворожої атаки на Одещину в ніч проти 12 січня було пошкоджено обʼєкт інфраструктури.

Про це повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Він заявив, що в результаті обстрілу у частині одного з районів відсутнє електропостачання.

Попередньо, постраждало двоє людей.

«Наразі відомо про один зруйнований приватний будинок. Ще чотири — пошкоджено», — йдеться у повідомленні.

Крім того, Лисак заявив, що на місце виїхали усі необхідні аварійні і комунальні служби.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 12 січня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що у Житомирській області внаслідок нічної атаки 11 січня зафіксовано збої в роботі транспорту та енергетичної інфраструктури.

109
