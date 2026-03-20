Росія вдарила по двох іноземних суднах на півдні України: є постраждалі (фото)
Пошкоджені цивільні комерційні судна із зерном під прапорами Палау та Барбадосу, є постраждалі.
Унаслідок нічної атаки Одещини ворожими ударними безпілотниками пошкоджено два цивільні комерційні судна під прапорами Палау та Барбадосу. Є постраждалі.
Про це заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба у Telegram.
«Постраждали двоє людей, їм надана медична допомога. На момент удару судна перебували біля причалів і були завантажені зерном. Попри це, судна залишаються на плаву», — повідомив посадовець.
Кулеба додав, що також пошкоджено адміністративні будівлі. На території виникла пожежа, займання оперативно локалізували рятувальники.
На місцях тривають роботи з ліквідації наслідків.
«Це черговий воєнний злочин росії проти світової продовольчої безпеки!» — наголосив віцепрем’єр-міністр з відновлення.
