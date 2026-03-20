Росія вдарила по двох іноземних суднах на півдні України: є постраждалі (фото)

На Одещині ворожі дрони пошкодили два цивільні комерційні судна / © Олексій Кулеба

Унаслідок нічної атаки Одещини ворожими ударними безпілотниками пошкоджено два цивільні комерційні судна під прапорами Палау та Барбадосу. Є постраждалі.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба у Telegram.

«Постраждали двоє людей, їм надана медична допомога. На момент удару судна перебували біля причалів і були завантажені зерном. Попри це, судна залишаються на плаву», — повідомив посадовець.

Кулеба додав, що також пошкоджено адміністративні будівлі. На території виникла пожежа, займання оперативно локалізували рятувальники.

На Одещині ворожі дрони пошкодили два цивільні комерційні судна / © Олексій Кулеба

На Одещині ворожі дрони пошкодили два цивільні комерційні судна / © Олексій Кулеба

На місцях тривають роботи з ліквідації наслідків.

«Це черговий воєнний злочин росії проти світової продовольчої безпеки!» — наголосив віцепрем’єр-міністр з відновлення.

