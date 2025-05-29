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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
4200
Час на прочитання
1 хв

Нічна атака на Одещину, став відомий вміст меморандуму Путіна: головні новини ночі 29 травня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Війна

Війна / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 29 травня 2025 року:

  • У Сумах вночі пролунали вибухи Читати далі –>

  • «Території, нейтральний статус та санкції»: джерела Reuters розповіли про вміст меморандуму Путіна Читати далі –>

  • Україну атакували ворожі БпЛА Читати далі –>

  • Ворог вночі атакував Одещину крилатими ракетами: у регіоні пролунали вибухи Читати далі –>

  • У Москві вночі пролунали вибухи: влада каже про атаку БпЛА Читати далі –>

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