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Нічна атака на Одещину, став відомий вміст меморандуму Путіна: головні новини ночі 29 травня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 29 травня 2025 року:
У Сумах вночі пролунали вибухи Читати далі –>
«Території, нейтральний статус та санкції»: джерела Reuters розповіли про вміст меморандуму Путіна Читати далі –>
Україну атакували ворожі БпЛА Читати далі –>
Ворог вночі атакував Одещину крилатими ракетами: у регіоні пролунали вибухи Читати далі –>
У Москві вночі пролунали вибухи: влада каже про атаку БпЛА Читати далі –>