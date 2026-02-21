ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
61
1 хв

Нічна атака на Одесу: що опинилося під ударом дронів

Російські безпілотники вдарили по кількох районах Одеси, пошкодивши цивільні об’єкти.

Олена Кузьмич
Нічна атака на Одесу

Нічна атака на Одесу / © фото з соцмереж

Ворог атакував Одесу ударними безпілотниками.

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Одеського району Одеської області Сергій Лисак.

За його словами, внаслідок атаки зафіксовано пошкодження інфраструктури, чотирьох житлових будинків у різних районах міста, а також навчального закладу.

Наразі інформація про можливих постраждалих уточнюється. На місцях працюють рятувальні служби та комунальні підрозділи.

Мешканців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях до офіційного повідомлення про відбій.

Нагадаємо, що раніше у Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунав вибух. Ворог атакував транспортну інфраструктуру обласного центру.

