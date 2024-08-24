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Нічна атака на Одесу, у Росії вибухнув черговий склад боєприпасів: головні новини ночі 24 серпня 2024 року

Нічна атака на Одесу, у Росії вибухнув черговий склад боєприпасів: головні новини ночі 24 серпня 2024 року

У РФ вибухнув склад з боєприпасами (фото ілюстративне) / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

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