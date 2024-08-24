Нічна атака на Одесу, у Росії вибухнув черговий склад боєприпасів: головні новини ночі 24 серпня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- У Воронезькій області горить та вибухає склад з боєприпасами (відео) Читати далі –>
- Ворог атакував ракетами південні райони України Читати далі –>
- У Байдена прокоментували візит премʼєра Індії до України Читати далі –>
- Пентагон оприлюднив вміст нового пакету військової допомоги Україні Читати далі –>
- "За однієї умови": ЗСУ у 2025 році можуть розпочати звільнення територій - The Telegraph Читати далі –>
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