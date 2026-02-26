Наслідки атаки на Полтавщину / © Управління ДСНС у Полтавській області

У ніч проти 26 лютого ворог здійснив атаку на Полтавську область, застосувавши засоби повітряного нападу. Внаслідок ударів та падіння уламків зафіксовано руйнування у двох районах області.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич у Telegram.

Наслідки в Полтавському районі

Ворожі влучання та уламки збитих цілей пошкодили об’єкти промислового підприємства. На території виникли пожежі, які станом на ранок фахівцям ДСНС вдалося повністю ліквідувати.

Ситуація у Лубенському районі

Через падіння уламків постраждав приватний сектор — пошкоджено домоволодіння та лінію електропередач. Це призвело до масштабних знеструмлень:

18 209 побутових споживачів залишилися без електрики;

1 781 юридична особа також перебуває без живлення.

«Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. На щастя, в обох випадках обійшлося без постраждалих», — наголосив Дяківнич.

У ДСНС зазначили, що пожежі ліквідовані. Інформація про загиблих і травмованих не надходила.

Наслідки атаки на Полтавщину / © Управління ДСНС у Полтавській області

Нагадаємо, у ніч проти 26 лютого Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Україну. Про це йдеться у повідомлені Повітряних сил. Ворог застосував ударні безпілотники типу Shahed, балістичні ракети «Іскандер» та «Циркон», а атож крилаті ракети Х-101. Під основний удар потрапили Запорізька, Дніпропетровська, Полтавська, Харківська, Миколаївська, Вінницька та Київська області.