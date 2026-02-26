- Дата публікації
Нічна атака на Полтавщину: пошкоджено промислове підприємство, тисячі споживачів без світла — фото
Ворожі влучання та уламки збитих цілей пошкодили об’єкти промислового підприємства.
У ніч проти 26 лютого ворог здійснив атаку на Полтавську область, застосувавши засоби повітряного нападу. Внаслідок ударів та падіння уламків зафіксовано руйнування у двох районах області.
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич у Telegram.
Наслідки в Полтавському районі
Ворожі влучання та уламки збитих цілей пошкодили об’єкти промислового підприємства. На території виникли пожежі, які станом на ранок фахівцям ДСНС вдалося повністю ліквідувати.
Ситуація у Лубенському районі
Через падіння уламків постраждав приватний сектор — пошкоджено домоволодіння та лінію електропередач. Це призвело до масштабних знеструмлень:
18 209 побутових споживачів залишилися без електрики;
1 781 юридична особа також перебуває без живлення.
«Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. На щастя, в обох випадках обійшлося без постраждалих», — наголосив Дяківнич.
У ДСНС зазначили, що пожежі ліквідовані. Інформація про загиблих і травмованих не надходила.
Нагадаємо, у ніч проти 26 лютого Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Україну. Про це йдеться у повідомлені Повітряних сил. Ворог застосував ударні безпілотники типу Shahed, балістичні ракети «Іскандер» та «Циркон», а атож крилаті ракети Х-101. Під основний удар потрапили Запорізька, Дніпропетровська, Полтавська, Харківська, Миколаївська, Вінницька та Київська області.