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Нічна атака на Сумщину, Байден може знятися з виборів: головні новини ночі 6 травня 2024 року

Нічна атака на Сумщину, Байден може знятися з виборів: головні новини ночі 6 травня 2024 року

Президент США Джо Байден / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • У Сумах пролунали вибухи: у частині області зникло світло Читати далі –>
  • Байден може зняти свою кандидатуру з виборів: ЗМІ назвали заміну Читати далі –>
  • Голова Китаю заявив, що Пекін готовий працювати для закінчення війни в Україні Читати далі –>
  • Данілов та інші: Росія оголосила у розшук низку колишніх українських топчиновників Читати далі –>
  • У Сумах об'єкти критичної інфраструктури переводять на резервне живлення — очільник міста Читати далі –>

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