Нічна атака на Сумщину, Байден може знятися з виборів: головні новини ночі 6 травня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- У Сумах пролунали вибухи: у частині області зникло світло Читати далі –>
- Байден може зняти свою кандидатуру з виборів: ЗМІ назвали заміну Читати далі –>
- Голова Китаю заявив, що Пекін готовий працювати для закінчення війни в Україні Читати далі –>
- Данілов та інші: Росія оголосила у розшук низку колишніх українських топчиновників Читати далі –>
- У Сумах об'єкти критичної інфраструктури переводять на резервне живлення — очільник міста Читати далі –>
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