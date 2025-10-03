Нічна атака на Сумщину: є знеструмлення, постраждала дівчинка

Атака на енергетичну інфораструктуру

Доповнено додатковими матеріалами

Через російську атаку на Сумську область у ніч проти 3 жовтня був пошкоджений об’єкт інфраструктури у Шосткинській громаді, а в Андріяшівській громаді постраждала восьмирічна дитина та двоє дорослих.

Про це повідомили начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров та очільник Шосткинської громади Микола Нога.

За даними Григорова, внаслідок ворожої атаки в Андріяшівській громаді постраждали восьмирічна дівчинка та двоє дорослих. Медики надали допомогу дитині на місці.

Також до лікарів звернулися двоє жінок із гострою стресовою реакцією. Їм також надали необхідну допомогу на місці.

Водночас через нічний російський авіаудар по Шосткинській міській територіальній громаді було пошкоджено обʼєкт інфраструктури у Вороніжському старостинському окрузі.

«Місто Шостка і всі населені пункти громади без електроенергії. Працюють аварійно-відновлювальні бригади! Збитки і втрати уточнюються!» — йдеться в заяві Ноги.

Нагадаємо, через атаки російських дронів 2 жовтня були знеструмлені споживачі у кількох областях України. Найскладніша ситуація фіксувалася на Чернігівщині та Сумщині.

У ніч проти 3 жовтня Росія вкотре влаштувала масовану ракетно-дронову атаку на Україну. Під ударами опинилися Харківська, Одеська, Сумська, Дніпропетровська, Київська, Черкаська, Вінницька, Житомирська та Запорізька області.

Під нічним обстрілом опинилася енергетична інфраструктура України.