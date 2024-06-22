Нічна атака на Україну 22 червня 2024 року: яке озброєння застосував ворог

Росіянами під час нічної атаки проти 22 червня 2024 року було застосовано за попередньою інформацією:

ймовірно крилаті ракети Х-101, які були запущені бортами Ту-95;

шахеди;

ймовірно ракети з флоту, попередньо "Калібри";

МіГ-31К злітав, але попередньо пусків не робив.

Як повідомляють моніторингові канали, найбільшу дистанцію у ~1800 км (з Саратовської області РФ до Франківщини) частина ракет Х-101/55 та Зм14 подолали 2 години.

Під атакою перебували Луцьк, окремі об'єкти Франківщини, Львівщини, Київщини, Вінничини.

Ракетна атака тривала 1 год, 3 хв.

Атака БпЛА тривала 5 год, 30 хв.

Очікуємо на офіційну інформацію від обласних військових адміністрацій та Повітряних Сил ЗСУ.

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Раніше ми повідомляли про те, що Україна відбилася від ракет та безпілотників та де пролунали вибухи.

Додамо, що раніше йшлося про те, що було зафіксовано зліт чотирьох бортів ТУ-95МС.

Нагадаємо, у п'ятницю, 21 червня, Росія вперше скинула на Україну надважку бомбу ФАБ-3000, вразивши будівлю Нової Пошти у прифронтовому селищі Липці Харківської області.

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