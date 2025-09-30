Нічна атака на Україну: скільки дронів збила ППО, а скільки влучило

Атака дронами по Україні та робота ППО / © tsn.ua

Російська армія атакувала Україну у ніч проти 30 вересня із застосуванням 65 дронів різних типів. Частину ворожих безпілотників збила протиповітряна оборона, але зафіксовані і «прильоти».

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Уночі росіяни запустили по Україні 65 ударних дронів типу Shahed, «Гербера» і безпілотників інших типів. Понад 40 із них — Shahed. Запускав дрони ворог із Брянська, Орла, Курська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та Чауди.

Станом на 09:00 українська ППО збила/придушила 46 російських дронів типу Shahed, «Гербера» та інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Водночас 19 ударних безпілотників влучили на шести локаціях. Ще на двох локаціях впали збиті дрони (уламки).

«Атака триває — на півночі та сході зайшли нові групи ударних БпЛА. Дотримуйтесь заходів безпеки!» — закликали в Повітряних силах.