Нічна атака на Україну: скільки дронів збито і скільки було "прильотів"
Українські сили ППО знищили 33 ворожі безпілотники, але були і влучання.
Для атаки на Україну у ніч проти 12 вересня російські війська застосували 40 ударних дронів. Більшість безпілотників збила протиповітряна оборона, однак на трьох локаціях сталися влучання.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
У ніч проти 12 вересня російська армія атакувала Україну 40 ударними дронами типу «Шахед», «Гербера» та безпілотниками інших типів. Понад 20 із них — «Шахеди».
Свої засоби ураження ворог запускав із таких напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ. Понад 20 із них — «Шахеди».
Станом на ранок відомо, що українські захисники збили/придушили 33 російські дрони різних типів на півночі, сході та в центрі країни.
Водночас зафіксовано влучання шести ударних безпілотників на трьох локаціях.
Нагадаємо, 12 вересня російські окупанти атакували Суми дронами: вдарили по промисловій зоні, виникла пожежа. Пошкоджено транспорт та нежитлові будівлі, загинув охоронець.