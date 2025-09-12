Нічна атака на Україну: скільки дронів збито і скільки було "прильотів"

Відбиття атаки російських дронів / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Для атаки на Україну у ніч проти 12 вересня російські війська застосували 40 ударних дронів. Більшість безпілотників збила протиповітряна оборона, однак на трьох локаціях сталися влучання.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У ніч проти 12 вересня російська армія атакувала Україну 40 ударними дронами типу «Шахед», «Гербера» та безпілотниками інших типів. Понад 20 із них — «Шахеди».

Свої засоби ураження ворог запускав із таких напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ. Понад 20 із них — «Шахеди».

Станом на ранок відомо, що українські захисники збили/придушили 33 російські дрони різних типів на півночі, сході та в центрі країни.

Водночас зафіксовано влучання шести ударних безпілотників на трьох локаціях.

Нагадаємо, 12 вересня російські окупанти атакували Суми дронами: вдарили по промисловій зоні, виникла пожежа. Пошкоджено транспорт та нежитлові будівлі, загинув охоронець.