Нічна атака на Україну: скільки цілей збито, а скільки влучили

Російська атака на Україну

Російська армія атакувала Україну трьома ракетами та 84 дронами різних типів у ніч проти 15 вересня. Протиповітряна оборона збила/придушила 59 ворожих засобів нападу, але не минулося без влучань.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Для атаки на Україну у ніч проти 15 вересня окупанти застосували три зенітні керовані ракети С-300, які запустили з Курської та Бєлгородської областей РФ. Ворог також запустив 84 ударних дрони типу «Шахед», «Гербера» і безпілотники інших типів із Курська, Брянська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська. Близько 50 із цих дронів — «Шахеди».

Станом на ранок українська ППО збила/придушила 59 безпілотників «Шахед», «Гербера» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході України.

Водночас зафіксовано влучання ракет та 25 безпілотників на 13 локаціях.

«Ворог продовжує атаку безпілотниками із північно-східного напрямку. Дотримуйтесь правил безпеки!» — закликали у Повітряних силах.

Нагадаємо, у ніч проти 15 вересня росіяни атакували Запоріжжя: місцеві жителі почули серію вибухів. Виникла велика пожежа, горіли приватні будинки. В одній із громад зникло електропостачання.

Окрім того, вночі росіяни тричі вдарили по Запорізькому району. Там також виникли пожежі. Наслідки обстрілів та масштаби пошкоджень уточнюються.