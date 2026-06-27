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Нічна атака на велике місто: є руйнування, серед поранених — дитина (фото)
Ніч у Запоріжжі минула під звуки вибухів. Окупанти вдарили по місту керованими авіабомбами.
Російська атака на Запоріжжя у ніч проти 27 червня призвела до руйнувань та постраждалих. Серед них є 13-річна дівчинка.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Під час нічної ворожої атаки на Запоріжжя три керовані авіабомби пошкодили багатоповерховий будинок, а також житлові й нежитлові споруди.
По медичну допомогу звернулися шестеро постраждалих, зокрема 13-річна дівчинка. Усім надали необхідну допомогу.
Нагадаємо, уночі російські війська атакували Запоріжжя та Сумщину. У Запоріжжі внаслідок удару пошкоджено багатоповерхівку та автомобілі, спершу було відомо про двох постраждалих. У Сумському районі ворожий безпілотник поцілив у приватне домогосподарство у Верхньосироватській громаді, де на місці загинув 66-річний чоловік.