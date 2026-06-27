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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
482
Час на прочитання
1 хв

Нічна атака на велике місто: є руйнування, серед поранених — дитина (фото)

Ніч у Запоріжжі минула під звуки вибухів. Окупанти вдарили по місту керованими авіабомбами.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Наслідки атаки на Запоріжжя у ніч проти 27 червня

Наслідки атаки на Запоріжжя у ніч проти 27 червня / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Доповнено додатковими матеріалами

Російська атака на Запоріжжя у ніч проти 27 червня призвела до руйнувань та постраждалих. Серед них є 13-річна дівчинка.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Під час нічної ворожої атаки на Запоріжжя три керовані авіабомби пошкодили багатоповерховий будинок, а також житлові й нежитлові споруди.

По медичну допомогу звернулися шестеро постраждалих, зокрема 13-річна дівчинка. Усім надали необхідну допомогу.

Наслідки атаки на Запоріжжя у ніч проти 27 червня / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наслідки атаки на Запоріжжя у ніч проти 27 червня / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наслідки атаки на Запоріжжя у ніч проти 27 червня / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наслідки атаки на Запоріжжя у ніч проти 27 червня / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наслідки атаки на Запоріжжя у ніч проти 27 червня / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наслідки атаки на Запоріжжя у ніч проти 27 червня / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Нагадаємо, уночі російські війська атакували Запоріжжя та Сумщину. У Запоріжжі внаслідок удару пошкоджено багатоповерхівку та автомобілі, спершу було відомо про двох постраждалих. У Сумському районі ворожий безпілотник поцілив у приватне домогосподарство у Верхньосироватській громаді, де на місці загинув 66-річний чоловік.

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Дата публікації
Кількість переглядів
482
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