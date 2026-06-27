Наслідки атаки на Запоріжжя у ніч проти 27 червня / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

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Російська атака на Запоріжжя у ніч проти 27 червня призвела до руйнувань та постраждалих. Серед них є 13-річна дівчинка.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Під час нічної ворожої атаки на Запоріжжя три керовані авіабомби пошкодили багатоповерховий будинок, а також житлові й нежитлові споруди.

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По медичну допомогу звернулися шестеро постраждалих, зокрема 13-річна дівчинка. Усім надали необхідну допомогу.

Наслідки атаки на Запоріжжя у ніч проти 27 червня / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наслідки атаки на Запоріжжя у ніч проти 27 червня / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наслідки атаки на Запоріжжя у ніч проти 27 червня / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Нагадаємо, уночі російські війська атакували Запоріжжя та Сумщину. У Запоріжжі внаслідок удару пошкоджено багатоповерхівку та автомобілі, спершу було відомо про двох постраждалих. У Сумському районі ворожий безпілотник поцілив у приватне домогосподарство у Верхньосироватській громаді, де на місці загинув 66-річний чоловік.

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