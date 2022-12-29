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Нічна атака на Запоріжжя та знесення памʼятника Катерині II в Одесі: головні новини ночі 29 грудня

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Нічна атака на Запоріжжя та знесення памʼятника Катерині II в Одесі: головні новини ночі 29 грудня

Фото: Максим Марченко/Одеська ОВА

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Головні новини ночі 28 грудня:

  • Російські окупанти вночі атакували передмістя Запоріжжя. Читати далі –>
  • В Одесі демонтували пам’ятники Суворову та Катерині II. Читати далі –>
  • Серби у Косово пообіцяли розібрати барикади. Читати далі –>
  • Експорт російської нафти морським шляхом обвалився після введення стелі цін - WSJ. Читати далі –>
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Дата публікації
Перегляди
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