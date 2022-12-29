Нічна атака на Запоріжжя та знесення памʼятника Катерині II в Одесі: головні новини ночі 29 грудня

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Головні новини ночі 28 грудня:
- Російські окупанти вночі атакували передмістя Запоріжжя. Читати далі –>
- В Одесі демонтували пам’ятники Суворову та Катерині II. Читати далі –>
- Серби у Косово пообіцяли розібрати барикади. Читати далі –>
- Експорт російської нафти морським шляхом обвалився після введення стелі цін - WSJ. Читати далі –>
- Франція створить фонд на 200 млн євро для військової підтримки України. Читати далі –>
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