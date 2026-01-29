Нічна атака на Запорізький район: загинули троє людей

Наслідки атаки на Запорізький район / © alerts.in.ua

Внаслідок ворожої атаки безпілотників на Запорізький район в ніч проти 29 січня загинуло троє людей.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Троє людей загинули, ще одна — дістала поранень внаслідок ворожої атаки на Запорізький район», — йдеться у повідомленні.

Він заявив, що ворог завдав ударів безпілотниками по приватному сектору у Вільнянську, в результаті чого були зруйновані будинки, виникли пожежі.

«На жаль, загинули дві жінки та чоловік, ще один чоловік дістав поранень. Йому надається вся необхідна медична допомога», — заявив Федоров.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 29 січня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що начальник Запорізької ОВА повідомив, що загрози артилерійських ударів по Запоріжжю наразі немає, хоча ворог застосовує РСЗВ.