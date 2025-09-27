ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
Кількість переглядів
87
1 хв

Нічна атака на Запоріжжя: ворог ударив двома дронами (фото)

Пожежу ліквідовано, попередньо без постраждалих.

Олена Кузьмич
Атака на Запоріжжя

Атака на Запоріжжя / © Запорізька ОВА

Майже опівночі ворог атакував Запоріжжя двома безпілотниками. Внаслідок удару сталася пожежа, зруйнований магазин. Попередньо, минулося без постраждалих.

Нічна атака на Запоріжжя: ворог ударив двома дронами (8 фото)

Удар по Запоріжжю 27 вересня_7 / © Запорізька ОВА

Удар по Запоріжжю 27 вересня_8 / © Запорізька ОВА

Удар по Запоріжжю 27 вересня_4 / © Запорізька ОВА

Удар по Запоріжжю 27 вересня_1 / © Запорізька ОВА

Удар по Запоріжжю 27 вересня_6 / © Запорізька ОВА

Удар по Запоріжжю 27 вересня_5 / © Запорізька ОВА

Удар по Запоріжжю 27 вересня_2 / © Запорізька ОВА

Удар по Запоріжжю 27 вересня_3 / © Запорізька ОВА

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, який також оприлюднив фото руйнувань.

Як повідомлялося раніше, МАГАТЕ зафіксувало обстріли поблизу ЗАЕС. Інспектори, які постійно перебувають на станції, почули вибухи й зафіксували чорний дим, що піднімався одразу з трьох місць поблизу енергетичного об’єкта.

