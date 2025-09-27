- Дата публікації
-
Нічна атака на Запоріжжя: ворог ударив двома дронами (фото)
Пожежу ліквідовано, попередньо без постраждалих.
Майже опівночі ворог атакував Запоріжжя двома безпілотниками. Внаслідок удару сталася пожежа, зруйнований магазин. Попередньо, минулося без постраждалих.
Нічна атака на Запоріжжя: ворог ударив двома дронами (8 фото)
Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, який також оприлюднив фото руйнувань.
Як повідомлялося раніше, МАГАТЕ зафіксувало обстріли поблизу ЗАЕС. Інспектори, які постійно перебувають на станції, почули вибухи й зафіксували чорний дим, що піднімався одразу з трьох місць поблизу енергетичного об’єкта.