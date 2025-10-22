Нічна атака на Запоріжжя: є пошкодження, знеструмлення і постраждалі (фото)

Пожежа у Запоріжжі внаслідок атаки у ніч проти 22 жовтня / © ДСНС

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Через російську атаку дронами на Запоріжжя у ніч проти 22 жовтня пошкоджено багато житлових і нежитлових будинків. Безе електроенергії залишилися майже 2000 людей. По допомогу до медиків звернулися 13 постраждалих.

Про це повідомили ДСНС України та очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Від 01:30 до 01:47 окупанти атакували Запоріжжя безпілотниками. За даними Федорова, були пошкоджені 15 багатоповерхівок, приватні будинки та нежитлові приміщення у різних районах міста.

Реклама

По допомогу до медиків звернулися 13 людей, серед яких двоє дітей.

У ДСНС поінформували про кілька пожеж:

горіли балкони на 4 поверхах житлового будинку (100 кв.м);

займання чотирьох балконів у п’ятиповерхівці (60 кв.м);

пожежа покрівлі багатоповерхового будинку — ліквідована.

Рятувальники евакуювали мешканців із зон небезпеки. На місцях працюють усі екстрені служби.

Голова ОВА також зазначив, що через атаку без електропостачання опинилися майже 2000 людей.

Реклама

«Роботи з ліквідації наслідків розпочнуться як тільки дозволить безпекова ситуація. У найближчі декілька годин плануємо відновити електропостачання», — запевнив Федоров.

Згодом він повідомив, що через атаку від газопостачання відключено 48 споживачів. Роботи з ліквідації наслідків тривають.

Пожежа у Запоріжжі внаслідок атаки у ніч проти 22 жовтня / © ДСНС

Пожежа у Запоріжжі внаслідок атаки у ніч проти 22 жовтня / © ДСНС

Пожежа у Запоріжжі внаслідок атаки у ніч проти 22 жовтня / © ДСНС

Пожежа у Запоріжжі внаслідок атаки у ніч проти 22 жовтня / © ДСНС

Нагадаємо, у ніч проти 22 жовтня стало відомо, що росіяни вдарили по Запоріжжю дев’ятьма «Шахедами». Спалахнули багатоповерхівка та приватні будинки.

Спершу повідомлялося про одного постраждалого в Запоріжжі та ліквідацію наслідків атаки.