Нічна атака на Запоріжжя: є пошкодження, знеструмлення і постраждалі (фото)
Російська атака дронами на Запоріжжя залишила без світла майже 2000 містян та пошкодила 15 багатоповерхівок.
Через російську атаку дронами на Запоріжжя у ніч проти 22 жовтня пошкоджено багато житлових і нежитлових будинків. Безе електроенергії залишилися майже 2000 людей. По допомогу до медиків звернулися 13 постраждалих.
Про це повідомили ДСНС України та очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Від 01:30 до 01:47 окупанти атакували Запоріжжя безпілотниками. За даними Федорова, були пошкоджені 15 багатоповерхівок, приватні будинки та нежитлові приміщення у різних районах міста.
По допомогу до медиків звернулися 13 людей, серед яких двоє дітей.
У ДСНС поінформували про кілька пожеж:
горіли балкони на 4 поверхах житлового будинку (100 кв.м);
займання чотирьох балконів у п’ятиповерхівці (60 кв.м);
пожежа покрівлі багатоповерхового будинку — ліквідована.
Рятувальники евакуювали мешканців із зон небезпеки. На місцях працюють усі екстрені служби.
Голова ОВА також зазначив, що через атаку без електропостачання опинилися майже 2000 людей.
«Роботи з ліквідації наслідків розпочнуться як тільки дозволить безпекова ситуація. У найближчі декілька годин плануємо відновити електропостачання», — запевнив Федоров.
Згодом він повідомив, що через атаку від газопостачання відключено 48 споживачів. Роботи з ліквідації наслідків тривають.
Нагадаємо, у ніч проти 22 жовтня стало відомо, що росіяни вдарили по Запоріжжю дев’ятьма «Шахедами». Спалахнули багатоповерхівка та приватні будинки.
Спершу повідомлялося про одного постраждалого в Запоріжжі та ліквідацію наслідків атаки.