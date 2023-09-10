Нічна атака по Київщині: скільки дронів летіло на область та скільки збила ППО

Уночі 10 вересня 2023 року Росія атакувала ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" Київську область. Силам ППО вдалося збити 26 дронів із 33.

Про це повідомляють Повітряні сили України.

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Зазначається, що ворожі дрони завдали удару по Україні з північного напрямку (Курська).

"Зафіксовано пуски 33 "Шахедів" у напрямку Київщини. В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 26 "Shahed-136/131", - сказано у повідомленні.

ТСН.ua раніше писало про всі подробиці масованої атаки "Шахедів" на Київ.

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