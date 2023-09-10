Нічна атака по Київщині: скільки дронів летіло на область та скільки збила ППО

Ворожі дрони атакували Україну із російського Курська.
Уночі 10 вересня 2023 року Росія атакувала ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" Київську область. Силам ППО вдалося збити 26 дронів із 33.
Про це повідомляють Повітряні сили України.
Зазначається, що ворожі дрони завдали удару по Україні з північного напрямку (Курська).
"Зафіксовано пуски 33 "Шахедів" у напрямку Київщини. В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 26 "Shahed-136/131", - сказано у повідомленні.
ТСН.ua раніше писало про всі подробиці масованої атаки "Шахедів" на Київ.
Читайте також:
- Що буде із контрнаступом взимку: Буданов пояснив
- В Україні розробили графіки відключення світла: що відомо
- Що показали перевірки ВЛК та що придумали з "обмежено придатними": Лубінець розповів деталі