Наслідки атаки / © Associated Press

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У ніч проти 6 липня РФ масовано атакувала Київ дронами, крилатими та балістичними ракетами. Кількість загиблих знову збільшилася — 10 загиблих. Раніше повідомлялося про 9 жертв.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

«Епіцентром влучань та падінь уламків російського озброєння став Дарницький та Подільський райони Києва, також пошкодження зафіксовані у Голосіївському районі та Оболонському районах», — йдеться у повідомленні.

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Наслідки ворожого удару / © Associated Press

Нічна атака по Києву 6 липня — що відомо

Ворожа атака на Київ завдала одночасних ударів по Голосіївському і Подільському районах — в обох почалися пожежі, а на Подолі у будинку виявилися заблоковані люди.

Рятувальники продовжують пошук потерпілих у 21-поверховому житловому будинку, де внаслідок атаки сталося руйнування конструкцій з другого по п’ятий поверх.

У Дарницькому районі уламки пошкодили один із 25-поверхових будинків на території житлового комплексу на рівні четвертого поверху. В іншому будинку виникла пожежа квартир на площі близько 150 квадратних метрів. Також загорівся розташований поруч гаражний кооператив.

Попередня велика атака на Київ сталася у ніч проти 2 липня.

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