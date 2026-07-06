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Нічна атака по Києву: кількість загиблих зросла — останні дані
У Києві вже 10 загиблих та 46 постраждалих внаслідок російської атаки.
У ніч проти 6 липня РФ масовано атакувала Київ дронами, крилатими та балістичними ракетами. Кількість загиблих знову збільшилася — 10 загиблих. Раніше повідомлялося про 9 жертв.
Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
«Епіцентром влучань та падінь уламків російського озброєння став Дарницький та Подільський райони Києва, також пошкодження зафіксовані у Голосіївському районі та Оболонському районах», — йдеться у повідомленні.
Нічна атака по Києву 6 липня — що відомо
Ворожа атака на Київ завдала одночасних ударів по Голосіївському і Подільському районах — в обох почалися пожежі, а на Подолі у будинку виявилися заблоковані люди.
Рятувальники продовжують пошук потерпілих у 21-поверховому житловому будинку, де внаслідок атаки сталося руйнування конструкцій з другого по п’ятий поверх.
У Дарницькому районі уламки пошкодили один із 25-поверхових будинків на території житлового комплексу на рівні четвертого поверху. В іншому будинку виникла пожежа квартир на площі близько 150 квадратних метрів. Також загорівся розташований поруч гаражний кооператив.
Попередня велика атака на Київ сталася у ніч проти 2 липня.