ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
4476
Час на прочитання
1 хв

Нічна атака по Києву: кількість загиблих зросла — останні дані

У Києві вже 10 загиблих та 46 постраждалих внаслідок російської атаки.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

У ніч проти 6 липня РФ масовано атакувала Київ дронами, крилатими та балістичними ракетами. Кількість загиблих знову збільшилася — 10 загиблих. Раніше повідомлялося про 9 жертв.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

«Епіцентром влучань та падінь уламків російського озброєння став Дарницький та Подільський райони Києва, також пошкодження зафіксовані у Голосіївському районі та Оболонському районах», — йдеться у повідомленні.

Наслідки ворожого удару / © Associated Press

Наслідки ворожого удару / © Associated Press

Нічна атака по Києву 6 липня — що відомо

Ворожа атака на Київ завдала одночасних ударів по Голосіївському і Подільському районах — в обох почалися пожежі, а на Подолі у будинку виявилися заблоковані люди.

Рятувальники продовжують пошук потерпілих у 21-поверховому житловому будинку, де внаслідок атаки сталося руйнування конструкцій з другого по п’ятий поверх.

У Дарницькому районі уламки пошкодили один із 25-поверхових будинків на території житлового комплексу на рівні четвертого поверху. В іншому будинку виникла пожежа квартир на площі близько 150 квадратних метрів. Також загорівся розташований поруч гаражний кооператив.

Попередня велика атака на Київ сталася у ніч проти 2 липня.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
4476
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie