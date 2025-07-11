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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Нічна атака по Україні 11 липня: у яких регіонах збивали "Шахеди"

Уночі росіяни випустили по Україні майже 80 ударних безпілотників. ППО збила 44 ворожих цілі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
У низці областей лунали вибухи

У низці областей лунали вибухи / © Getty Images

У ніч проти 11 липня росіяни атакували Україну ударними дронами.

Про деталі повідомили у Повітряних силах України.

«Противник атакував 79-ма ударними БпЛА типу „Shahed“ і безпілотниками-імітаторами різних типів. Станом на 13:00 протиповітряною обороною збито 44 „Shahed“ (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни», — йдеться у повідомленні.

Крім того, 16 дронів — локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Зафіксовано влучання 19 БпЛА у восьми локаціях, падіння збитих (уламки) у трьох локаціях.

Нагадаємо, 11 липня росіяни завдали удару по Харкову, у Салтівському районі виникла пожежа, є постраждалі. Одне з влучань зафіксоване в центральній частині Харкова — у районі житлової забудови. Також внаслідок обстрілу пошкоджено медичний заклад. У Салтівському районі міста виникла пожежа. Екстрені служби працювали на місцях влучань.

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