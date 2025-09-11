ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
820
1 хв

Нічна атака по Україні 11 вересня: де збивали ворожі безпілотники

Росіяни випустила понад 60 ударних безпілотників. На трьох локаціях зафіксовано влучання.

Анастасія Павленко
РФ тероризувала Україну

РФ тероризувала Україну / © Getty Images

У ніч проти 11 вересня росіяни влаштували повітряну атаку по Україні — випустили ударні дрони.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

«Противник атакував 66-ма ударними БпЛА типу „Shahed“, „Гербера“ та безпілотниками інших типів із напрямків. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито/подавлено 62 ворожі БпЛА на півночі, півдні та сході країни», — йдеться у повідомленні.

У ПС уточнили, що зафіксовано влучання чотирьох ударних БпЛА на трьох локаціях.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 11 вересня атакували ворожі безпілотники типу «Shahed».

Останнім часом Росія посилила атаки дронів, встановлюючи нові рекорди майже щомісяця за кількістю випущеної зброї.

