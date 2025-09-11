- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 820
- Час на прочитання
- 1 хв
Нічна атака по Україні 11 вересня: де збивали ворожі безпілотники
Росіяни випустила понад 60 ударних безпілотників. На трьох локаціях зафіксовано влучання.
У ніч проти 11 вересня росіяни влаштували повітряну атаку по Україні — випустили ударні дрони.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
«Противник атакував 66-ма ударними БпЛА типу „Shahed“, „Гербера“ та безпілотниками інших типів із напрямків. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито/подавлено 62 ворожі БпЛА на півночі, півдні та сході країни», — йдеться у повідомленні.
У ПС уточнили, що зафіксовано влучання чотирьох ударних БпЛА на трьох локаціях.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 11 вересня атакували ворожі безпілотники типу «Shahed».
Останнім часом Росія посилила атаки дронів, встановлюючи нові рекорди майже щомісяця за кількістю випущеної зброї.