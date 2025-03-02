Нічна атака по Україні 2 березня: у яких регіонах "Шахеди" наробили біди

У ніч проти 2 березня 2025 року росяяни атакували Україну ударними безпілотниками.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

"Від 19.00 1 березня противник атакував 79 ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ", - йдеться у повідомленні.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 63 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.

"16 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Хмельниччина та Запоріжжя", - додали у відомстві.

Нагадаємо, 1 березня російські війська завдали авіаційних ударів по Охтирському району Сумщини, застосувавши дрони-камікадзе "Шахед".

Читайте також: