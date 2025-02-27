Нічна атака по Україні 27 лютого: де були вибухи та влучання

У ніч проти 27 лютого 2025 року росіяни знову влаштували повітряну атаку по Україні.

Про деталі повідомили у Повітряних силах.

"Від 20:00 26 лютого противник атакував 166 ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ", - йдеться у повідомленні.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 90-х ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.

"72 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Унаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Чернігівщина та Сумщина", - додали у відомстві.

Ми раніше інформували, що росіяни атакували Харків, що відомо про наслідки влучань і яка ситуація в місті.

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