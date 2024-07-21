Нічна атака по Україні: окупанти з декількох напрямків випустили ракети та "Шахеди"

У ніч проти 21 липня 2024 року росіяни влаштували чергову атаку по Україні.

Про це повідомили Повітряні сили України.

"Противник завдав удару трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Курської області та Криму, двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Курської області та 39 ударними БпЛА типу "Shahed" із трьох напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ – Крим", - йдеться у повідомленні.

Під час нічної атаки радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід повітряних цілей у понад 10 областях України. До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп усіх Сил оборони України, а також зенітні ракетні війська та РЕБ Повітряних Сил.

"Цієї ночі протиповітряній обороні вдалося збити 35 ворожих ударних БпЛА . Ворожі керовані авіаційні ракети Х-59/69 не досягли своїх цілей", - йдетсья у повідомленні.

Протиповітряна оборона працювала у Сумській, Полтавській, Київській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Черкаській областях.

Раніше стало відомо, що росіяни зрання вгатили по Сумщині.

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