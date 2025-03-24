Нічна атака по Україні: скільки дронів вдалося збити і де гриміли вибухи

У ніч проти 24 березня 2025 року росіяни випустили по Україні майже 100 ударних дронів.

Про це повідомили у Повітряних силах.

"Противник атакував 99 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків", - йдеться у повідомленні.

Станом на 08.00 підтверджено збиття 57 "Shahed" (безпілотників інших типів) на півдні, півночі, заході та в центрі країни.

"36 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Унаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Сумщина, Кіровоградщина та Запоріжжя", - додали у ПС.

Нагадаємо, останніми днями Росія здійснює масовані атаки дронами по житлових зонах українських міст. Серйозні атаки були на Одесу, Кропивницький та Київ.

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