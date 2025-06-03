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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
368
Час на прочитання
1 хв

Нічна атака по Україні: скільки дронів вдалось збити та гриміли вибухи

РФ вчергове атакувала Україну. Загалом ворог запустив 112 ударних безпілотних дронів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Українців знову атакували

Українців знову атакували / © Associated Press

У ніч проти 3 червня росіяни влаштували повітряну атаку по Україні — випустили ударні дрони.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

«Противник атакував 112 ударними БпЛА типу „Shahed“ і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. Основні напрямки повітряного удару — Чернігівщина, Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Одещина та Донеччина», — йдеться у повідомленні відомства.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 75 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 60 — збито вогневими засобами ураження, 15 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

«Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 11 локаціях», — додали у ПС.

Нагадаємо, сьогодні вночі сталася чергова нічна російська атака на Одесу. Пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, згоріли автівки. Постраждали чотири людини.

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Дата публікації
Кількість переглядів
368
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