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Нічна атака по Україні: скільки дронів вдалось збити та гриміли вибухи
РФ вчергове атакувала Україну. Загалом ворог запустив 112 ударних безпілотних дронів.
У ніч проти 3 червня росіяни влаштували повітряну атаку по Україні — випустили ударні дрони.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
«Противник атакував 112 ударними БпЛА типу „Shahed“ і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. Основні напрямки повітряного удару — Чернігівщина, Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Одещина та Донеччина», — йдеться у повідомленні відомства.
Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 75 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 60 — збито вогневими засобами ураження, 15 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
«Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 11 локаціях», — додали у ПС.
Нагадаємо, сьогодні вночі сталася чергова нічна російська атака на Одесу. Пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, згоріли автівки. Постраждали чотири людини.