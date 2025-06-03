Нічна атака по Україні: скільки дронів вдалось збити та гриміли вибухи

Українців знову атакували / © Associated Press

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У ніч проти 3 червня росіяни влаштували повітряну атаку по Україні — випустили ударні дрони.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

«Противник атакував 112 ударними БпЛА типу „Shahed“ і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. Основні напрямки повітряного удару — Чернігівщина, Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Одещина та Донеччина», — йдеться у повідомленні відомства.

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Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 75 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 60 — збито вогневими засобами ураження, 15 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

«Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 11 локаціях», — додали у ПС.

Нагадаємо, сьогодні вночі сталася чергова нічна російська атака на Одесу. Пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, згоріли автівки. Постраждали чотири людини.