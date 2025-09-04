- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 469
- Час на прочитання
- 1 хв
Нічна атака по Україні: скільки "Шахедів" летіло і де сталися "прильоти"
Окупанти вночі випустили понад 100 ударних дронів по українських містах. У низці регіонів працювала ППО.
У ніч проти 4 вересня росіяни знову влаштували повітряну атаку по Україні.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
«Ворог атакував 112-ма ударними БпЛА типу „Shahed“ і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. Станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 84 ворожих БпЛА типу „Shahed“ і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни», — йдеться у повідомленні відомства.
Однак зафіксовано влучання 28 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.
Нагадаємо, росіяни атакували Одеський район. Пошкоджено склади і транспорт. За попередніми даними, постраждалих немає. На місці працювали рятувальники.