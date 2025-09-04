Нічна атака по Україні: скільки "Шахедів" летіло і де сталися "прильоти"

Українці пережили атаку / © Getty Images

У ніч проти 4 вересня росіяни знову влаштували повітряну атаку по Україні.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

«Ворог атакував 112-ма ударними БпЛА типу „Shahed“ і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. Станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 84 ворожих БпЛА типу „Shahed“ і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни», — йдеться у повідомленні відомства.

Однак зафіксовано влучання 28 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Нагадаємо, росіяни атакували Одеський район. Пошкоджено склади і транспорт. За попередніми даними, постраждалих немає. На місці працювали рятувальники.