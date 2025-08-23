- Дата публікації
-
Нічна атака по Україні: у яких регіонах РФ била "Шахедами"
Ворог знову влаштував повітряну атаку по українських містах. Зафіксовано влучання у трьох областях.
У ніч проти 23 серпня росіяни знову атакували Україну — випустили ударні безпілотники.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
«Противник атакував 49 ударними БпЛА типу „Shahed“ і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків», — йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 36 ворожих «Shahed» і дронів-імітаторів різних типів на півночі, сході та в центрі країни.
«Зафіксовано влучання 13 БпЛА у 7 локаціях на Донеччині, Дніпропетровщині та Сумщині», — додали у відомстві.
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 23 серпня під час заходу на посадку загинув пілот українського винищувача МіГ-29 Сергій Бондар. Наразі причини та обставини катастрофи встановлюються.