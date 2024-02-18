Нічна атака по Україні: у Повітряних силах розповіли, скільки ракет і "Шахедів" вдалося збити

Деякі ракети й БпЛА, на жаль, таки досягли своїх цілей.

У ніч проти 18 лютого армія РФ атакувала територію України. Силами ППО було збито 12 "Шахедів" та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Ворог випустив:

6 зенітних керованих ракет С-300 (Донецька область),

3 крилаті ракети Х-22 (Воронезька),

1 керовану авіаційну ракету Х-59 (Запорізька),

14 ударних безпілотників типу Shahed (Приморсько-Ахтарськ, Курськ).

Українські бійці знищили 12 "Шахедів" та одну ракету Х-59 у межах Чернігівської, Сумської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської областей.

"До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби", – відзначають у ПС ЗСУ.

Зауважується, що близько 6 ранку воїни повітряного командування "Схід" приземлили черговий російський літак – винищувач-бомбардувальник Су-34 на Східному напрямку.

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