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Нічна атака по Україні: в одній з областей запровадили відключення світла 

Нічна атака по Україні: в одній з областей запровадили відключення світла 

На Житомирщині - аварійні відключення світла / Фото: Associated Press

Окупанти пошкодили електромережі.

У Житомирській області після нічної та ранкової атаки російських безпілотників застосували аварійні відключення електроенергії для користувачів.

Про це повідомило "Житомиробленерго".

"У зв’язку з черговою атакою ворога на енергетичну інфраструктуру області є аварійні відключення в Коростенському, Житомирському та Звягельському районах", - повідомили в компанії.

Наразі усі відповідні служби задіяні для  усунення пошкоджень.

Нагадаємо, "Шахеди" вночі атакували низку областей України. Особливо постраждали Київ та Одеса.

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