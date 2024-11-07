Нічна атака по Україні: в одній з областей запровадили відключення світла 

У Житомирській області після нічної та ранкової атаки російських безпілотників застосували аварійні відключення електроенергії для користувачів.

Про це повідомило "Житомиробленерго".

"У зв’язку з черговою атакою ворога на енергетичну інфраструктуру області є аварійні відключення в Коростенському, Житомирському та Звягельському районах", - повідомили в компанії.

Наразі усі відповідні служби задіяні для усунення пошкоджень.

Нагадаємо, "Шахеди" вночі атакували низку областей України. Особливо постраждали Київ та Одеса.

Читайте також: