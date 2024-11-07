Нічна атака по Україні: в одній з областей запровадили відключення світла 

Окупанти пошкодили електромережі.
У Житомирській області після нічної та ранкової атаки російських безпілотників застосували аварійні відключення електроенергії для користувачів.
Про це повідомило "Житомиробленерго".
"У зв’язку з черговою атакою ворога на енергетичну інфраструктуру області є аварійні відключення в Коростенському, Житомирському та Звягельському районах", - повідомили в компанії.
Наразі усі відповідні служби задіяні для усунення пошкоджень.
Нагадаємо, "Шахеди" вночі атакували низку областей України. Особливо постраждали Київ та Одеса.
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