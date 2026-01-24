ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3000
Час на прочитання
1 хв

Нічна атака по Україні: велике місто майже все знеструмлено

Окупанти пошкодили об’єкти енергетичної інфраструктури — у Чернігові практично немає світла.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Чернігів без світла

Чернігів без світла

Майже весь Чернігів знеструмлений через масований обстріл об’єктів енергетичної інфраструктури.

Про це повідомили в «Чернігівобленерго».

Росіяни пошкодили важливий енергооб’єкт у Ніжинському районі. Знеструмлені сотні тисяч споживачів.

«Енергетики працюють над відновленням, однак через безпекову ситуацію цей процес може затягнутися», — попередили у відомстві.

Раніше повідомлялося, що Росія атакувала Київ ракетами та дронами.

Зафіксовано потрапляння у низці районах, відомо про одного загиблого та трьох постраждалих.

«Росіяни атакували енергетику крилатими, балістичними ракетами, дронами. Київ, Київщина, Харків, інші регіони. Намагалися енергетично відрізати Київ. В голові не вкладається, що це відбувається на очах у всього світу», — написав Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації РНБО.

Дата публікації
Кількість переглядів
3000
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie