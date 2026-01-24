- Дата публікації
-
Нічна атака по Україні: велике місто майже все знеструмлено
Окупанти пошкодили об’єкти енергетичної інфраструктури — у Чернігові практично немає світла.
Майже весь Чернігів знеструмлений через масований обстріл об’єктів енергетичної інфраструктури.
Про це повідомили в «Чернігівобленерго».
Росіяни пошкодили важливий енергооб’єкт у Ніжинському районі. Знеструмлені сотні тисяч споживачів.
«Енергетики працюють над відновленням, однак через безпекову ситуацію цей процес може затягнутися», — попередили у відомстві.
Раніше повідомлялося, що Росія атакувала Київ ракетами та дронами.
Зафіксовано потрапляння у низці районах, відомо про одного загиблого та трьох постраждалих.
«Росіяни атакували енергетику крилатими, балістичними ракетами, дронами. Київ, Київщина, Харків, інші регіони. Намагалися енергетично відрізати Київ. В голові не вкладається, що це відбувається на очах у всього світу», — написав Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації РНБО.