Нічна атака по Україні: велике місто майже все знеструмлено

Чернігів без світла

Майже весь Чернігів знеструмлений через масований обстріл об’єктів енергетичної інфраструктури.

Про це повідомили в «Чернігівобленерго».

Росіяни пошкодили важливий енергооб’єкт у Ніжинському районі. Знеструмлені сотні тисяч споживачів.

«Енергетики працюють над відновленням, однак через безпекову ситуацію цей процес може затягнутися», — попередили у відомстві.

Раніше повідомлялося, що Росія атакувала Київ ракетами та дронами.

Зафіксовано потрапляння у низці районах, відомо про одного загиблого та трьох постраждалих.

«Росіяни атакували енергетику крилатими, балістичними ракетами, дронами. Київ, Київщина, Харків, інші регіони. Намагалися енергетично відрізати Київ. В голові не вкладається, що це відбувається на очах у всього світу», — написав Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації РНБО.