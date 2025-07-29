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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Нічна атака по Україні: ворог запустив 2 ракети і 37 дронів — скільки збила ППО

Через нічну атаку по Україні зафіксовані влучання п’яти дронів та двох ракет у трьох локаціях.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Ракетно-дронова атака по Україні

Ракетно-дронова атака по Україні

Доповнено додатковими матеріалами

Для атаки по Україні у ніч проти 29 липня російська армія застосувала дві балістичні ракети, 37 дронів «Шахед» і безпілотників-імітаторів. Протиповітряна оборона збила та придушила 32 ворожі БпЛА.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Російські війська атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Ростовської області та окупованого Криму, а також 37-ма ударними дронами типу «Шахед» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Гвардійське.

Ворожу повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За даними на ранок, ППО збила/придушила 32 «Шахеди» (безпілотники інших типів) на півночі та сході України.

Водночас сталися влучання п’яти дронів та двох ракет у трьох локаціях. Ще у двох локаціях зафіксовані падіння збитих (уламки) цілей.

Нагадаємо, у ніч проти 29 липня російські загарбники вдарила по виправній колонії у Запорізькій області. Жертвами атаки стали щонайменше 16 людей, ще десятки отримали поранення.

Також уночі ворог завдав ракетного удару по Кам’янському Дніпропетровської області, пошкодивши зокрема пологовий будинок. Є загиблі та поранені. Під російською атакою також перебували Нікопольський та Синельниківський райони області: зафіксовані численні руйнування.

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