Нічна атака по Україні: збиті "Шахеди" наробили лиха у низці регіонів 

У ніч проти 25 січня 2025 року росіяни влаштували повітряну атаку по Україні.

Про деталі повідомили Повітряні сили України.

"Від 19.00 24 січня противник атакував двома керованими авіаційними ракет Х-59/69 із повітряного простору з акваторії Чорного моря та 61 ударним БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ", - йдеться у повідомленні.

Станом на 09.30 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 46-ти ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Одеській, Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Хмельницькій та Кіровоградській областях.

15 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

"Збиті ворожі БпЛА завдали шкоди на Київщині, Черкащині та Хмельниччині. Пошкоджено будівлі підприємств, установ, багатоквартирні та приватні будинки, автотранспорт. Спеціальні служби ліквідовують наслідки, постраждалим надається допомога", - додали у відомстві.

Нагадаємо, на Київщині "Шахед" пошкодив багатоповерхівку. Більше про це читайте у новині.

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