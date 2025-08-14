ТСН у соціальних мережах

Нічна атака ракетами, Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки: головні новини ночі 14 серпня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 14 серпня 2025 року:

  • Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки та вимагатиме від Путіна припинити війну — МЗС Франції Читати далі –>

  • Росія атакувала Сумщину балістичним озброєнням — ПС Читати далі –>

  • У російському Волгограді палає НПЗ після атаки дронів (фото) Читати далі –>

  • Вночі ворог атакував Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

  • Путін не збирається закінчувати війну, але хоче уникнути санкцій — експерт Atlantic Council Читати далі –>

