Нічна атака РФ на Одещину: що відомо про жертв і руйнування
Агресія РФ проти мирних українців забрала ще одне життя на Одещині.
Російські війська 23 вересня учергове атакували Одещину. Загинула людина.
Про це повідомили у ДСНС.
Через нічний удар окупантів по Одеській області, констатували рятувальники, відомо про жертву. Є й потерпілі.
«На жаль, загинула одна жінка, ще троє людей постраждали», — зазначили у ДСНС.
Внаслідок атаки фіксуються чималі руйнування:
виникла пожежа у 5 торгівельних кіосках, яку вогнеборці оперативно ліквідували;
пошкоджено будівлі готелю, «Укрпошти», «Укртелекому», будинку культури, центру надання адмінпослуг та кілька автомобілів.
Як уточнив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, росіяни били балістичними ракетами по цивільній інфраструктурі міста Татарбунари Білгород-Дністровського району. Це був цілеспрямований удар.
Наразі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки.
Раніше, 20 вересня, РФ також атакувала Одеську область. Внаслідок удару виникла пожежа в складському приміщенні фермерського господарства. Зокрема, є руйнування складської будівлі з сільськогосподарською технікою.
«На щастя, ніхто не постраждав», — констатували у ДСНС.