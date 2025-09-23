Нічна атака РФ на Одещину: що відомо про жертв і руйнування

Одещина 23 вересня / © ДСНС

Російські війська 23 вересня учергове атакували Одещину. Загинула людина.

Про це повідомили у ДСНС.

Через нічний удар окупантів по Одеській області, констатували рятувальники, відомо про жертву. Є й потерпілі.

«На жаль, загинула одна жінка, ще троє людей постраждали», — зазначили у ДСНС.

Внаслідок атаки фіксуються чималі руйнування:

виникла пожежа у 5 торгівельних кіосках, яку вогнеборці оперативно ліквідували;

пошкоджено будівлі готелю, «Укрпошти», «Укртелекому», будинку культури, центру надання адмінпослуг та кілька автомобілів.

Як уточнив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, росіяни били балістичними ракетами по цивільній інфраструктурі міста Татарбунари Білгород-Дністровського району. Це був цілеспрямований удар.

Наразі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки.

Раніше, 20 вересня, РФ також атакувала Одеську область. Внаслідок удару виникла пожежа в складському приміщенні фермерського господарства. Зокрема, є руйнування складської будівлі з сільськогосподарською технікою.

«На щастя, ніхто не постраждав», — констатували у ДСНС.