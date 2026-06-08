Нічна атака РФ на Україну: безпілотник залетів до сусідньої країни, чули вибух

«Шахед» / © iStock

Реклама

У ніч проти 8 червня ворожий дрон перетнув кордон у напрямку населених пунктів Михайлівка–Лопатна.

Про це повідомили у Міноборони Молдови.

У полі біля Лопатни виявили його уламки та сліди вибуху. Фахівці зараз з’ясовують, звідки саме прилетів безпілотник і що сталося.

Реклама

Зазначимо, цієї ночі РФ здійснила масовану атаку по Україні з використанням безпілотників.

Нагадаємо, це вже не перший випадок виявлення уламків дронів на території Молдови. Так, 25 листопада 2025 року прикордонна поліція повідомила, що один із безпілотників приземлився на дах будинку охоронця фруктового саду в селі Кухурештій-де-Жос Флорештського району.

17 березня правоохоронців отримали від місцевих мешканців інформацію про підозрілий об’єкт у селі Тудора. На місці події знайшли уламки безпілотника, що перебували в полі, поруч із кордоном з Україною.

Новини партнерів