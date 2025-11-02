Нічна атака РФ по Україні: скільки дронів збили Сили ППО

ППО / © tsn.ua

У ніч на 2 листопада РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та 79 ударними БпЛА. Знищено 67 безпілотників.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Як деталізували, застосовувалися БПЛА типу Shahed, «Гербера» та інших типів. Атакували з напрямків: Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ. З усіх дронів близько 50 — «Шахеди».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 67 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни», — йдеться у повідомленні.

Втім є влучання однієї балістичної ракети, а також — 12 ударних БпЛА на 6 локаціях. Фіксують падіння уламків після збиття дронів на 2 локаціях.

«Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!», — закликали українців у Повітряних силах.