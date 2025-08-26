Нічна атака РФ по Україні: скільки дронів знищила ППО

Атака дронами / © ТСН

Реклама

У ніч на 26 серпня армія РФ атакувала Україну 59-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Знищено 47 дронів.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України.

Повітряний напад здійснювався з напрямків: Курськ, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Реклама

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

«За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 47 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни», — йдеться у повідомленні.

При цьому, додають у ПС, зафіксовано влучання 12 БпЛА на 9 локаціях.

Нагадаємо, в ніч проти 25 серпня російські війська запустили по Україні 104 ударних безпілотників типу Shahed і дронів-імітаторами різних типів.

Реклама

«Станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 76 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни», — наголосили у Повітряних силах.

Є влучання 28 безпілотників на 15 локаціях, а падіння уламків збитих дронів — на 4 локаціях.