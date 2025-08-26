ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
190
Час на прочитання
1 хв

Нічна атака РФ по Україні: скільки дронів знищила ППО

Захисники неба ліквідували 47 повітряних цілей, утім є влучання 12 дронів.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака дронами

Атака дронами / © ТСН

У ніч на 26 серпня армія РФ атакувала Україну 59-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Знищено 47 дронів.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України.

Повітряний напад здійснювався з напрямків: Курськ, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

«За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 47 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни», — йдеться у повідомленні.

При цьому, додають у ПС, зафіксовано влучання 12 БпЛА на 9 локаціях.

Нагадаємо, в ніч проти 25 серпня російські війська запустили по Україні 104 ударних безпілотників типу Shahed і дронів-імітаторами різних типів.

«Станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 76 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни», — наголосили у Повітряних силах.

Є влучання 28 безпілотників на 15 локаціях, а падіння уламків збитих дронів — на 4 локаціях.

Дата публікації
Кількість переглядів
190
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie