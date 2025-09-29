Нічна атака РФ по Україні: скільки дронів знищила ППО

Атака РФ по Україні / © tsn.ua

У ніч на 29 вересня Росія атакувала Україну 32 ударними БпЛА. Знищено 23 одиниці.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Деталі про нічну атаку

Окупанти застосували безпілотники типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ. Близько 20 із них — «Шахеди». Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

«За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 23 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі та сході країни», — йдеться у повідомленні.

При цьому є влучання 9 ударних БпЛА на 8 локаціях.

«Атака триває — на півночі та сході нові групи ударних БпЛА. Дотримуйтесь заходів безпеки!», — закликали у ПС.

Як ми писали раніше, вночі 28 вересня у Київській області була оголошена повітряна тривога. Працювали Сили ППО по російських БпЛА.

Жителів просили залишатися в укриттях до відбою тривоги, тому що це може зберегти життя. Нагадували і про важливість зберігати інформаційну тишу. Пам’ятайте, що не варто знімати і публікувати в Мережі роботу українських захисників.