ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
192
Час на прочитання
1 хв

Нічна атака РФ по Україні: скільки дронів знищила ППО

Бійці ППО успішно відбили напад 23 російських безпілотників.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака РФ по Україні

Атака РФ по Україні / © tsn.ua

У ніч на 29 вересня Росія атакувала Україну 32 ударними БпЛА. Знищено 23 одиниці.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Деталі про нічну атаку

Окупанти застосували безпілотники типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ. Близько 20 із них — «Шахеди». Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

«За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 23 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі та сході країни», — йдеться у повідомленні.

При цьому є влучання 9 ударних БпЛА на 8 локаціях.

«Атака триває — на півночі та сході нові групи ударних БпЛА. Дотримуйтесь заходів безпеки!», — закликали у ПС.

Як ми писали раніше, вночі 28 вересня у Київській області була оголошена повітряна тривога. Працювали Сили ППО по російських БпЛА.

Жителів просили залишатися в укриттях до відбою тривоги, тому що це може зберегти життя. Нагадували і про важливість зберігати інформаційну тишу. Пам’ятайте, що не варто знімати і публікувати в Мережі роботу українських захисників.

Дата публікації
Кількість переглядів
192
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie