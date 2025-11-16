- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Нічна атака РФ по Україні: скільки цілей збила ППО
Росія масовано атакувала Україну БпЛА і ракетою. Ліквідовано 139 ворожих цілей.
У ніч на 16 листопада РФ вдарила по Україні 176 дронами. Також була застосована одна балістична ракета «Іскандер-М». Збито 139 безпілотників.
Про це інформують Повітряні сили ЗС України.
Ворог застосував ударні БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотники інших типів.
Зброя була випущено з напрямків:
Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ,
Чауда — ТОТ АР Крим;
Ростовської обл. — РФ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 139 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни», — зазначається у повідомленні.
Втім зафіксовано влучання 37 ударних БпЛА на 14 локаціях. Є і падіння уламків на двох локаціях.
Українців закликають перебувати у безпечних місцях, тому що атака триває, в повітряному просторі нові групи ворожих БпЛА.
Раніше у Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога.