Нічна атака РФ по Україні: скільки цілей збила ППО

Росія масовано атакувала Україну БпЛА і ракетою. Ліквідовано 139 ворожих цілей.

Повітряні сили ЗС України

У ніч на 16 листопада РФ вдарила по Україні 176 дронами. Також була застосована одна балістична ракета «Іскандер-М». Збито 139 безпілотників.

Про це інформують Повітряні сили ЗС України.

Ворог застосував ударні БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотники інших типів.

Зброя була випущено з напрямків:

  • Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ,

  • Чауда — ТОТ АР Крим;

  • Ростовської обл. — РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 139 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни», — зазначається у повідомленні.

Втім зафіксовано влучання 37 ударних БпЛА на 14 локаціях. Є і падіння уламків на двох локаціях.

Українців закликають перебувати у безпечних місцях, тому що атака триває, в повітряному просторі нові групи ворожих БпЛА.

Раніше у Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога.

