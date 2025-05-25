ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2114
Час на прочитання
2 хв

Нічна атака РФ: у Києві та Миколаєві є загиблі, у багатьох містах руйнування

Ворог здійснив чергову ракетно-дронову атаку на Україну.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Наслідки обстрілу Київщини

Наслідки обстрілу Київщини / © t.me/Mykola_Kalashnyk

У ніч на 24 травня Росія здійснила масовану повітряну атаку на низку українських регіонів. Під удар потрапили Київщина, Харків, Тернопіль, Миколаїв і Конотоп. Відомо про щонайменше п’ятьох загиблих і десятки поранених.

Київська область: троє загиблих, десятеро поранених

Як повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник, тіла двох загиблих виявили під час гасіння пожежі в Обухівському районі, ще одна людина загинула внаслідок удару в Бучанському районі.

«Ще десятеро людей дістали поранення», — уточнив очільник області.

Харків: поранено трьох людей, зокрема дитину

У ніч на 24 травня Харків зазнав чергової повітряної атаки. За даними мера Ігоря Терехова, пошкоджено скління в кількох багатоквартирних будинках.

«Одна дитина отримала поранення уламками скла, їй надається медична допомога», — повідомив він.

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих у Шевченківському районі зросла до трьох осіб.

Тернопіль: влучання по промисловому підприємству

О 02:56 в промзоні Тернополя внаслідок влучання, ймовірно, ракети «Калібр», частково пошкоджено будівлю одного з промислових підприємств, після чого виникла пожежа.

Про це повідомив голова ОВА В’ячеслав Негода. Інформація про потерпілих не надходила.

Конотоп: знеструмлено низку вулиць, є пошкодження інфраструктури

У Конотопі Сумської області внаслідок комбінованої атаки частково знеструмлені деякі вулиці, пошкоджено об’єкт інфраструктури.

«Це була наймасованіша атака на наше місто, мабуть, з часів Другої світової», — зазначив мер Артем Семеніхін. Жертв і поранених немає.

Миколаїв: одна людина загинула

У Миколаєві внаслідок обстрілу загинула одна людина. Деталі наразі уточнюються.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожої атаки в ніч проти 25 травня по обʼєктах цивільної інфраструктури Києва зафіксовано пошкодження гуртожитку, із займанням, а також падіння уламків збитих ворожих БпЛА в кількох локаціях у Голосіївському районі.

Ми раніше інформували, що російські загарбники в ніч проти 25 травня здійснили масований ракетний обстріл України.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie