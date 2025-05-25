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Нічна атака РФ: у Києві та Миколаєві є загиблі, у багатьох містах руйнування
Ворог здійснив чергову ракетно-дронову атаку на Україну.
У ніч на 24 травня Росія здійснила масовану повітряну атаку на низку українських регіонів. Під удар потрапили Київщина, Харків, Тернопіль, Миколаїв і Конотоп. Відомо про щонайменше п’ятьох загиблих і десятки поранених.
Київська область: троє загиблих, десятеро поранених
Як повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник, тіла двох загиблих виявили під час гасіння пожежі в Обухівському районі, ще одна людина загинула внаслідок удару в Бучанському районі.
«Ще десятеро людей дістали поранення», — уточнив очільник області.
Харків: поранено трьох людей, зокрема дитину
У ніч на 24 травня Харків зазнав чергової повітряної атаки. За даними мера Ігоря Терехова, пошкоджено скління в кількох багатоквартирних будинках.
«Одна дитина отримала поранення уламками скла, їй надається медична допомога», — повідомив він.
Згодом стало відомо, що кількість постраждалих у Шевченківському районі зросла до трьох осіб.
Тернопіль: влучання по промисловому підприємству
О 02:56 в промзоні Тернополя внаслідок влучання, ймовірно, ракети «Калібр», частково пошкоджено будівлю одного з промислових підприємств, після чого виникла пожежа.
Про це повідомив голова ОВА В’ячеслав Негода. Інформація про потерпілих не надходила.
Конотоп: знеструмлено низку вулиць, є пошкодження інфраструктури
У Конотопі Сумської області внаслідок комбінованої атаки частково знеструмлені деякі вулиці, пошкоджено об’єкт інфраструктури.
«Це була наймасованіша атака на наше місто, мабуть, з часів Другої світової», — зазначив мер Артем Семеніхін. Жертв і поранених немає.
Миколаїв: одна людина загинула
У Миколаєві внаслідок обстрілу загинула одна людина. Деталі наразі уточнюються.
Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожої атаки в ніч проти 25 травня по обʼєктах цивільної інфраструктури Києва зафіксовано пошкодження гуртожитку, із займанням, а також падіння уламків збитих ворожих БпЛА в кількох локаціях у Голосіївському районі.
Ми раніше інформували, що російські загарбники в ніч проти 25 травня здійснили масований ракетний обстріл України.