Нічна атака РФ: у Києві та Миколаєві є загиблі, у багатьох містах руйнування

Наслідки обстрілу Київщини / © t.me/Mykola_Kalashnyk

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У ніч на 24 травня Росія здійснила масовану повітряну атаку на низку українських регіонів. Під удар потрапили Київщина, Харків, Тернопіль, Миколаїв і Конотоп. Відомо про щонайменше п’ятьох загиблих і десятки поранених.

Київська область: троє загиблих, десятеро поранених

Як повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник, тіла двох загиблих виявили під час гасіння пожежі в Обухівському районі, ще одна людина загинула внаслідок удару в Бучанському районі.

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«Ще десятеро людей дістали поранення», — уточнив очільник області.

Харків: поранено трьох людей, зокрема дитину

У ніч на 24 травня Харків зазнав чергової повітряної атаки. За даними мера Ігоря Терехова, пошкоджено скління в кількох багатоквартирних будинках.

«Одна дитина отримала поранення уламками скла, їй надається медична допомога», — повідомив він.

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Згодом стало відомо, що кількість постраждалих у Шевченківському районі зросла до трьох осіб.

Тернопіль: влучання по промисловому підприємству

О 02:56 в промзоні Тернополя внаслідок влучання, ймовірно, ракети «Калібр», частково пошкоджено будівлю одного з промислових підприємств, після чого виникла пожежа.

Про це повідомив голова ОВА В’ячеслав Негода. Інформація про потерпілих не надходила.

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Конотоп: знеструмлено низку вулиць, є пошкодження інфраструктури

У Конотопі Сумської області внаслідок комбінованої атаки частково знеструмлені деякі вулиці, пошкоджено об’єкт інфраструктури.

«Це була наймасованіша атака на наше місто, мабуть, з часів Другої світової», — зазначив мер Артем Семеніхін. Жертв і поранених немає.

Миколаїв: одна людина загинула

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У Миколаєві внаслідок обстрілу загинула одна людина. Деталі наразі уточнюються.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожої атаки в ніч проти 25 травня по обʼєктах цивільної інфраструктури Києва зафіксовано пошкодження гуртожитку, із займанням, а також падіння уламків збитих ворожих БпЛА в кількох локаціях у Голосіївському районі.

Ми раніше інформували, що російські загарбники в ніч проти 25 травня здійснили масований ракетний обстріл України.