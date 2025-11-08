ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
409
1 хв

Нічна атака РФ: усі ТЕС "Центренерго" зупинилися та більше не генерують електроенергію

Це був наймасованіший удар по ТЕС від початку війни.

Світлана Несчетна
Удар по ТЕС на Київщині

Удар по ТЕС на Київщині / © ДСНС

Усі ТЕС «Центренерго» зупинилися після нічної атаки РФ та більше не генерують електроенергію.

Про це повідомила пресслужба «Центренерго».

У повідомленні йдеться, що це був наймасованіший удар по ТЕС з початку війни.

«Станції у вогні! Ми зупинилися… Нині — нуль генерації. Ми втратили те, що відновлювали в цілодобовому режимі. Повністю! Кожен раз ворог бʼє ще жорстокіше, ще цинічніше», — зазначили у «Центренерго».

Компанії належать три теплові електростанції:

  • Трипільська ТЕС у Київській області,

  • Зміївська ТЕС у Харківській області,

  • Вуглегірська ТЕС у Донецькій області.

Нагадаємо, у ніч проти 8 листопада Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру України: у низці областей запроваджені аварійні відключення.

