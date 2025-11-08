- Дата публікації
Нічна атака РФ: усі ТЕС "Центренерго" зупинилися та більше не генерують електроенергію
Це був наймасованіший удар по ТЕС від початку війни.
Усі ТЕС «Центренерго» зупинилися після нічної атаки РФ та більше не генерують електроенергію.
Про це повідомила пресслужба «Центренерго».
У повідомленні йдеться, що це був наймасованіший удар по ТЕС з початку війни.
«Станції у вогні! Ми зупинилися… Нині — нуль генерації. Ми втратили те, що відновлювали в цілодобовому режимі. Повністю! Кожен раз ворог бʼє ще жорстокіше, ще цинічніше», — зазначили у «Центренерго».
Компанії належать три теплові електростанції:
Трипільська ТЕС у Київській області,
Зміївська ТЕС у Харківській області,
Вуглегірська ТЕС у Донецькій області.
Нагадаємо, у ніч проти 8 листопада Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру України: у низці областей запроваджені аварійні відключення.