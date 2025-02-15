Нічна атака росіян по Україні: у яких регіонах здригалися від вибухів

У ніч проти 15 лютого 2025 року росіяни влаштували повітряну атаку по Україні - запустили ударні безпілотники.

Про деталі атаки повідомили Повітряні сили України.

"Від 20.30 14 лютого противник атакував 70 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Чауда — Крим", - йдеться у повідомленні.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 33 "Shahed" та безпілотників інших типів у Миколаївській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

37 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Нагадаємо, у Київській області виявили уламки ворожого БпЛА на льоду.

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