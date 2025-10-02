ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
455
Час на прочитання
1 хв

Нічна атака Росії на Україну: скільки дронів збили сили ППО

Захисники неба відбили повітряний напад РФ, знищивши 53 дрони. Втім є і влучання.

Катерина Сердюк
ППО

ППО / © tsn.ua

Вночі 2 жовтня російські війська атакували 86-ма ударними БпЛА. Знищено 53 дрони.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС Україні.

Деталі обстрілу 2 жовтня

Були застосовані дрони типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Міллерово. Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 53 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни», — зазначили у повідомленні.

Однак є влучання 31 ударного безпілотника на 6 локаціях.

«Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!», — закликали у ПС.

Нагадаємо, у ніч на 2 жовтня росіяни запустили по Україні ударними БпЛА та керованими авіабомбами. Рух ворожих БпЛА типу «Шахед» фіксувався у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській областях.

