- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 455
- Час на прочитання
- 1 хв
Нічна атака Росії на Україну: скільки дронів збили сили ППО
Захисники неба відбили повітряний напад РФ, знищивши 53 дрони. Втім є і влучання.
Вночі 2 жовтня російські війська атакували 86-ма ударними БпЛА. Знищено 53 дрони.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС Україні.
Деталі обстрілу 2 жовтня
Були застосовані дрони типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Міллерово. Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 53 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни», — зазначили у повідомленні.
Однак є влучання 31 ударного безпілотника на 6 локаціях.
«Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!», — закликали у ПС.
Нагадаємо, у ніч на 2 жовтня росіяни запустили по Україні ударними БпЛА та керованими авіабомбами. Рух ворожих БпЛА типу «Шахед» фіксувався у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській областях.