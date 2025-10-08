- Дата публікації

Нічна атака Росії по Україні: скільки дронів збила ППО
Через наліт безпілотників на Україну є влучання. Наслідки встановлюються.
У ніч на 8 жовтня російські війська атакувало 183-ма ударними БпЛА. Силами ППО знищено 154 ворожих дронів.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Були застосовані дрони типу Shahed, «Гербера» та інші. Їх запускали з напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, а також з Гвардійського, Чауди — ТОТ Криму. Підраховано, що близько 100 із них — «Шахеди».
До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 154 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни», — йдеться у повідомленні.
Втім є влучання 22 ударних БпЛА, їх фіксують на 11 локаціях.
«Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Дотримуйтесь правил безпеки!», — закликали у ПС.
Нагадаємо, ввечері 8 жовтня армія РФ запустила дрони по Україні. Повітряна тривога охопила низку областей. Вибухи лунали у багатьох містах.
ПС інформувало про рух ударних БпЛА:
Київська область — дрон на Бровари та Яготин. Також БПЛА прямували на Броварський та Бориспільський райони з Чернігівщини.
Чернігівська область — групи БпЛА рухалися у південно-західному напрямку, зокрема у бік Київщини.
Полтавська область — рух безпілотника курсом на захід, а також із Полтавщини на Дніпропетровщину.
Сумська та Харківська області — БпЛА із Сумщини прямували на Полтавщину та Чернігівщину. На Харківщині «Шахеди» тримали курс на захід.
Черкаська область — дрони курсом на Золотоношу.
Також фіксується — безпілотник у напрямку Києва.