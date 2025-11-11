Нічна атака Росії по Україні: скільки дронів збила ППО

ППО, "Шахед" / © tsn.ua

У ніч на 11 листопада Росія атакувала Україну 119 ударними БпЛА. Силами ППО знищено 53 безпілотники.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Деталі обстрілу 11 листопада

Були застосовані дрони типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Їх запускали з напрямків: Курськ, Міллєрово, Орел, Брянськ — РФ. Гвардійське — ТОТ АР Крим, близько 80 із них — «шахеди».

Основний удар припав на прифронтові території Донецької, Харківської, Дніпропетровської областей та Одещину.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

«За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 53 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та півдні країни», — йдеться у повідомленні.

Втім є і влучання 59 ударних БпЛА на 18 локаціях. Падіння уламків фіксують на одній локації.

«Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!», — закликали у Повітряних силах.

Нагадаємо, ввечері 10 листопада у Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога. Була загроза балістики.